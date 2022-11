A la Une . Espagne : Il provoque un accident et se cache dans une station-service

Une collision a eu lieu à Avinyonet de Puigventos, près de Figueres, en Espagne, sur la N-260. L'occupant du véhicule d'un des véhicules était introuvable à l'arrivée des secours et des forces de l'ordre. Par C.L. - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 08:43

Les deux victimes du premier véhicule sont un homme de 54 ans et une femme de 63 ans. Les policiers catalans n’ont trouvé personne dans le deuxième véhicule impliqué. Cinq patrouilles ont été demandées sur les lieux pour trouver la personne manquante.



Le fugitif a été retrouvé après des heures de recherche dans une station-service près du lieu de l’accident. La personne en question est un Néerlandais de 41 ans qui se serait enfui après l’accident.