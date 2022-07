Espagne : Deux décès causés par la variole du singe

C’est donc vendredi 29 juillet qu’a eu lieu les premiers décès hors d’Afrique en lien avec la variole du singe. Un Brésilien de 41 est devenu la première victime du virus hors d’Afrique. Les autorités régionales ont toutefois précisé que l’homme avait des comorbidités graves pour ne pas affoler la population.



Les autorités espagnoles ont par contre été beaucoup moins loquaces concernant les deux décès intervenus juste après. Hier, le ministère de la Santé a annoncé le premier décès en Espagne, également le premier d’Europe. Avant de confirmer un deuxième décès ce samedi. Les causes et les dates de ces décès n’ont pas été précisées.



L’Espagne est l’un des pays les plus touchés d’Europe avec 4298 cas recensés. L’OMS indique que plus de 18.000 cas ont été recensés dans le monde en dehors d’Afrique d’où le virus est endémique. 70% des cas sont en Europe et 25% dans les Amériques.