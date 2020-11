Communiqué Espace d'échanges pour ceux qui entendent des voix

Chaque 1er mardi du mois, une rencontre est organisée pour permettent aux personnes concernées par la perception de voix et autres de s'exprimer. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 10:10 | Lu 631 fois





Cette rencontre est réservée aux entendeurs de voix, et autres perceptions (auditives, visuelles, tactiles, olfactives et gustatives) pour échanger et partager son expérience et ses stratégies pour faire face aux voix ou autres perceptions.



Les personnes concernées pourront se retrouver au même endroit tous les mardis.



L'Union nationale des Familles et Amis de personnes malades et ou handicapés psychiques (UNAFAM) de La Réunion organise ce mardi 1er décembre une réunion au GEM Passerelle (Groupe d'Entraide Mutuelle) situé au 8, rue Saint-Jacques à Saint-Denis.

Il est demandé de s'inscrire par mail ou par téléphone (0692 38 85 97) et de venir avec un masque.





