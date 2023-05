Communiqué Espace d'échanges UNAFAM Ouest ce samedi à la Maison des Usagers du CHOR

Communiqué de l'UNAFAM : Par N.P - Publié le Lundi 15 Mai 2023 à 09:18



(Salle BANIAN)

Du CHOR à Saint-Paul

_________________________________________________________________________

ESPACE d’ECHANGES de l'UNAFAM : de 9h30 à 11h00

_________________________________________________________________________

Veuillez-vous inscrire au plus tôt par mail à



Ou par téléphone au 06 92 42 54 06 (Géraldine)



Ou au 06 92 38 85 97



Cet Espace d’Échanges est animé par un psychologue.

Il rassemble des proches (parents, enfants, frères, sœurs, amis…) de malades psychiques, pour parler de la maladie psychique, schizophrénie ou bipolarité.

La participation est gratuite ; l’adhésion à l’Unafam n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l’Unafam.



ATTENTION : ce groupe n’est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille et proches.



Les Espaces d’Échanges UNAFAM ont lieu :

· Tous les premiers samedis du mois à la Maison des Usagers de l'hôpital de St Pierre et le prochain se tiendra le 03/06/2023,



· Tous les deuxièmes samedis du mois à l’Espace Solidarité de Sainte-Suzanne et le prochain se tiendra le 10/06/2023,



· Tous les troisièmes samedis du mois à la Maison des Usagers du CHOR à Saint-Paul et le prochain se tiendra le 20/05/2023,



· Tous les derniers samedis du mois à la Maison des Usagers de l'hôpital de Bellepierre à St Denis et le prochain se tiendra le 27/05/2023

Le Grand Pourpier 97460 Saint-Paul



Le Secrétariat UNAFAM 974