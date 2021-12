A la Une . Escroquerie de voitures de luxe : Christopher L. condamné à 4 ans de prison dont 2 avec sursis

Le mardi 3 novembre, Christopher L. avait rendez-vous devant la justice pour s'expliquer. De nombreuses victimes, qu'il est soupçonné d'avoir flouées en leur vendant des voitures de luxe non conformes, de manière occulte et illégale, étaient présentes à l'audience. Le tribunal a rendu son jugement ce mardi 7 décembre. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 7 Décembre 2021 à 14:09





Elle est également poursuivie pour le recel des 171.000 euros que son conjoint aurait réussi à escroquer en proposant à des clients crédules des véhicules non conformes aux normes françaises en provenance de Dubaï, de façon occulte et illégale. Mais aussi pour le recel de blanchiment de 8.000 euros provenant d'un abus de bien social également reproché à Christopher L., auquel viennent s'ajouter huit faits d'exécution de travail dissimulé. Le père du prévenu, Frédo, est soupçonné d'avoir été complice de la fraude à la Caf faite par madame en lui procurant de fausses attestations.



Après plus d'un mois de délibération, le tribunal correctionnel a rendu son jugement. Christopher L. est condamné à la peine de 4 ans de prison dont 2 avec sursis probatoire. Il a en outre l'obligation d'indemniser les parties civiles, l'interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans et se voit confisquer les sommes perçues et des véhicules. Sa compagne est condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende. Le père se voit condamné à 1.000 euros d'amende.



À noter que l'audience sur les intérêts civils est renvoyée au 24 janvier 2022.

