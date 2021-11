A la Une . Escroquerie de voitures de luxe : 4 ans de prison requis à l'encontre Christopher L.

Ce mardi, Christopher L. avait rendez-vous à la barre du tribunal correctionnel avec les nombreuses victimes qu'il est soupçonné d'avoir flouées en leur vendant des voitures de luxe non conformes, de manière occulte et illégale. Une erreur de procédure avait contraint le tribunal à renvoyer l'affaire au 2 novembre. Une nouvelle demande de renvoi a été formulée, mais a été rejetée. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 09:30





De son coté, il est reproché au père du prévenu, Frédo, d'avoir été complice de la fraude à la Caf faite par madame en lui procurant de fausses attestations.



En mars dernier, Christopher J., sous contrôle judiciaire en attendant son procès,



Le tribunal a reçu ce mardi une nouvelle demande de renvoi. Elle concernait le comptable à l’encontre de qui le prévenu a déposé plainte car il aurait procédé à l'exercice illégal de la profession de comptable mais n’aurait jamais été entendu dans la procédure.



Me Settama, avocate de Christopher L., a souhaité que cette information soit prise en compte. Selon elle, l'affaire repose sur le fait que le comptable n’aurait jamais réalisé le travail qui était à sa charge en matière de déclaration aux services fiscaux. Elle demande également un complément d’information. Mais cette demande a été rejetée par le tribunal.



Christopher L. va donc devoir s'expliquer devant le tribunal et surtout devant les nombreuses victimes présentes à l'audience. Tout débute suite à un contrôle routier de gendarmerie sur une Audi RS5 qui s'avère faussement immatriculée. Les gendarmes ne lâchent pas l'affaire et engagent une enquête. De fil en aiguille apparaît une escroquerie de grande ampleur. Christopher L. fait entrer des véhicules de Dubaï qui s'avèrent "frelatés". Soit il ne roulent pas, soit le kilométrage ne correspond pas, et le summum, le véhicule est impossible à immatriculer faute d'être aux normes.



"Je perçois une rémunération qui correspond aux dépenses personnelles"



En revanche, Christopher L. ne manque pas d'encaisser les fortes sommes des commandes qu'il passe avec ses clients. Pour couronner le tout, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il mène grand train avec l'argent de la société : "Je perçois une rémunération qui correspond aux dépenses personnelles pour mon entreprise", explique t-il. "Dans quel monde vous vivez !" rétorque le président, qui précise que le prévenu règle toutes ses dépenses personnelles - y compris celle du couple - avec l'argent de la société. En réalité, il n'a même pas de compte personnel.



Au total, depuis l'ouverture de son entreprise en 2015, ce ne sont pas moins de 80 véhicules qui ont été importés pour seulement 9 immatriculés ! "C'est une activité qui rapporte ?" demande le président. "Oui", répond benoitement le prévenu devant la vingtaine de victimes venues réclamer justice.



Les parties civiles présentes témoignent tour à tour, mettant en exergue la supercherie montée par Christopher L. Même sa compagne doit répondre d'escroquerie à la CAF et son père de complicité d'escroquerie. La première se déclare mère isolée depuis 2016 alors qu'elle vivait chez son beau-père avec le prévenu. Le père de Frédo L. encaissait les aides de la CAF pour le loyer et se faisait régler la différence en espèce, laissera apparaître l'enquête.



"Il joue à l'imbécile mais il se joue du tribunal. Il n'est pas bête"



"C'est un escroc", explose Me Avril pour la partie civile. "Il joue à l'imbécile mais il se joue du tribunal. Il n'est pas bête, il est malhonnête ! Ce qu'il veut, c'est engranger un maximum d'argent. Il a la volonté d'avoir identifié un marché réunionnais avec des prix inférieurs au marché et de l'import, c'est ça l'escroquerie. Il fait ça pendant des années et même sous contrôle judiciaire, il continue car il veut de l'argent. Mon client attend depuis 2016", conclut la robe noire.



"On vous ment du début à la fin ! Avec tout ce qu'il a entendu aujourd'hui, comment peut-il encore accuser son expert comptable !", s'emporte une autre partie civile. "On est face à un couple qui s'est enrichi sur le dos de gens qui eux en auraient besoin", s'agace la procureure de la République lors de ses réquisitions. "Il n'y a pas de place pour la bonne foi ! Il ne déclarait rien, il ne signait pas de documents. Sur les identités des entreprises, seules deux étaient inscrites ! Je demande une peine de 4 ans de prison dont 2 ans assortis du sursis probatoire avec des obligations de travail et d'indemniser les victimes, un interdiction de gérer pendant 5 ans ainsi que la confiscation des sommes et des véhicules", requiert le parquet pour Christopher L. Elle requiert 6 mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende pour la compagne et 3 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende pour frédo L.



"Je plaide la bonne foi de mon client"



"Son casier est vierge et il ne savait pas qu'il commettait un abus de bien social !", explique la défense de Christopher L. "Il n'y a pas de travail dissimulé car il s'agit de la famille. On grossit le trait sans vraiment savoir la vérité, c'est pourquoi j'ai demandé un complément d'information, je plaide la bonne foi de mon client. Il ne faut pas oublier le rôle crucial du comptable qui n'en n'est pas un ! De plus, ce sont les clients qui ont accepté de prendre le risque de commander des véhicules sur photos à Dubaï. Je vous demande la relaxe de mon client pour les faits d'escroquerie car Christopher L. est une personne physique et ils ont signé avec une société", plaide Me Settama.



Christopher L., sa compagne et Frédo L. seront fixés sur leur sort le 7 décembre prochain. À la barre ce mardi aux côtés de Christopher L. se trouvent sa compagne Joellie, 32 ans, et son père Frédo L., 61 ans. La première est soupçonnée d'avoir fraudé 33 000 euros à la Caisse d'allocations familiales en faisant de fausses déclarations. Elle est également poursuivie pour le recel des 171 000 euros que son conjoint aurait réussi à escroquer en proposant à des clients crédules des véhicules non conformes aux normes françaises en provenance de Dubaï, de façon occulte et illégale. 