Escroquerie d'ampleur à la défisc: Décision mise en délibéré au 9 février

Pour ce dernier jour de procès de l’affaire d’escroquerie à la défiscalisation au tribunal correctionnel, les avocats des prévenus restants ont livré les dernières plaidoiries. En l’absence des avocats des parties civiles et des services fiscaux, tous ont rappelé le rôle de Philippe Savoye , "le cerveau" de cette escroquerie à 60 millions d’euros de préjudice qui date d’il y a 15 ans, afin de limiter la responsabilité de leurs clients. Leurs clients étant des chefs d’entreprises réunionnais qui ont signé des fausses factures afin de tromper des investisseurs, pour la grande majorité, métropolitains.Quant à Jean Alain Fontaine, soupçonné d'être la pièce principale du puzzle, celui qui faisait signer les fameux contrats de livraison à La Réunion, son avocate, Me Catherine Moissonnier, a demandé sa relaxe pour certains dossiers dans lesquels il n'aurait pas été impliqué. Encore une fois, "c'est Philippe Savoye qui vérifiait et signait tout".Cette affaire d’ampleur qui compte plus de 30 prévenus et près de 100 victimes touche peut-être à sa fin. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 9 février 2018.