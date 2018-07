Escroquerie au mariage : Le gérant de "Traiteur 974" condamné à 4 ans en appel

Frédéric Collet, 36 ans, était de nouveau face au tribunal ce jeudi matin. Le gérant de "Traiteur 974" avait été condamné à 3 ans de prison en mars dernier pour escroquerie et abus de confiance.L'homme avait fait appel de cette condamnation. Le Dionysien n'assurait pas les prestations promises, laissant sur le carreau plusieurs mariés . Au total, 18 personnes ont été victimes de cette escroquerie. Le préjudice total avait été estimé à plus de 60 000 euros.Ce jeudi, le procureur a requis 4 ans de prison ainsi que l'interdiction d'exercer une activité commerciale pendant 5 ans.L'homme a finalement été condamné à 4 ans de prison dont deux ans de sursis. Il écope également d'une obligation de travailler et de rembourser ses victimes. Frédéric Collet reste donc en détention.