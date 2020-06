A la Une .. Escroquerie au financement de véhicules de luxe : 3 personnes mises en examen

Sur sa page Facebook, la police nationale de La Réunion rapporte la mise en examen de trois personnes après de minutieuses investigations pour des faits d'escroquerie au financement d'un véhicule de luxe dont le préjudice s'élève à 1 111 522 euros. La finalité était des prêts ou le financement de véhicules de luxe. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 17:44 | Lu 1658 fois

"En mai 2019, la BSU et le groupe financier de la sûreté départementale étaient informés d’une escroquerie au financement d’un véhicule de luxe commise par une société pour un préjudice s’élevant à 124 900 euros.



Les investigations effectuées mettaient rapidement en lumière un réseau de délinquance astucieuse, dont la finalité était l’obtention de prêts ou le financement de véhicules de luxe, envoyés pour partie en métropole ou en Guinée.



Les escrocs usaient de faux et de vrais documents administratifs appartenant à des tiers localisés en France métropolitaine, certains étant obtenus par piratage de codes informatiques sur le site de l’administration fiscale.



Le préjudice s’élevait à 1 111 522 euros. 13 victimes étaient recensées. Les mis en cause étaient interpellés et placés en garde à vue. Des saisies d’avoirs criminels étaient effectuées.



Le 12 juin 2020, les 3 comparses étaient présentés devant le parquet en vue d’une ouverture d’information judiciaire; ils étaient mis en examen."



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur