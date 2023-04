A la Une .. Escroquerie à la téléphonie : Un commerçant de Saint-André détourne 100.000 euros en trois ans

Un vendeur et réparateur de téléphone portable s’est fait pincer avec un de ses complices. Ils falsifiaient des numéros de compte bancaire et des cartes d’identité pour ouvrir de faux comptes chez un opérateur péi. Par IS - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 18:02

C’est une plainte d’un opérateur de téléphonie mobile qui a permis aux policiers de Saint-André de démanteler une escroquerie en cette fin de semaine. Un commerçant réparateur et vendeur de téléphone portable ayant pignon sur rue dans la commune ouvrait de faux comptes à l’aide d’un complice.



La technique était simple : profiter de promotion à 1 euro chez l'opérateur pour ouvrir un compte avec une fausse carte d’identité et un faux numéro de compte bancaire et se procurer ainsi des iPhone et des Android de dernière génération. Le matériel était ensuite revendu comme neuf à des particuliers, dans le cadre du magasin de téléphonie.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue puis se sont vu délivrer une convocation prochaine devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Un des deux suspects avait déjà été inquiété pour des faits de même nature, ce qui a permis aux enquêteurs, saisis sans le cadre d'une enquête préliminaire, de remonter jusqu'à lui et de trouver les preuves des méfaits du duo dans son ordinateur.



Le véhicule du commerçant a été saisi ainsi que 7.000 euros en espèces. Le Fisc devra remonter sur des revenus qui, selon nos informations, ont été dissimulés pendant trois ans, à raison de 7.000 € par mois. L’opérateur de téléphonie mobile aurait subi un préjudice d’environ 14.000 € qui devra vraisemblablement lui être remboursé.