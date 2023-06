Escrime et épée : Des Réunionnais s'illustrent à la Coupe du Grand Sud-Est

Le communiqué :

Voici les résultats complets de ce week-end :Excellents résultats en individuel, samedi 24 Juin 2023 :Une excellente 3e place pour Clément Cadet du TamponEncore mieux, d'excellentes 2e et 3e places pour Jaya Dolphin et Naomi Jeanne.Enrick Virin, excellente 3e placeJules Lalaurie, 8e placePlus difficile pour nos filles qui terminent 18e et 23e (Anna Vanoost et Nora Akoone)