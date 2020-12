A la Une . Esclavage: Quels impacts sur la société réunionnaise ?

"L'esclavage n'est plus perçu uniquement comme un phénomène économique mais aussi comme un phénomène culturel du point de vue des esclaves". À l'occasion de la sortie du livre "Quels impacts de l'esclavage sur l'agencement de la société et les comportements des individus à partir de la société réunionnaise", sous la direction de Raoul Lucas, rencontre avec la présidente du Mémorial Camille Jurien, Florence Rivière, dont l'association est à l'origine de cette parution. Par SI - Publié le Dimanche 20 Décembre 2020 à 06:00 | Lu 716 fois

L'objectif de son association était triple. La première, faire connaître la vie et l'oeuvre de Camille Jurien de la Gravière (1811-1878), connaître les valeurs qui ont guidé son action à un moment donner de sa vie et transformer une partie du domaine de Bel-Air en un mémorial avec un espace dédié à Camille Jurien. Cette dernière a été une figure atypique de la société coloniale de Sainte-Suzanne. Ancienne propriétaire du domaine de Bel-Air, Camille Jurien, qui était légitimiste comme son père, épousera peu avant l'abolition de l'esclavage les convictions du père Lacordaire, un des précurseurs de la doctrine sociale de l'Eglise qui émergeait alors. Elle sera dès lors connue pour son action pour humaniser la vie des travailleurs engagés du domaine et sa volonté de réparer le crime de l'esclavage.



La parution de ce livre fait suite au séminaire qui s'était tenu les 17 et 18 décembre 2018 à l'Université de La Réunion à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Un séminaire pluridisciplinaire réunissant plusieurs spécialistes aussi bien des historiens (Prosper Eve, Raoul Lucas, Isabelle Mansuy), des géographes (Mario Serviable) mais aussi des addictologues comme Christian Dafreville, des travailleurs sociaux, des psychologues ou encore des artistes. "Nous nous sommes réunis pour discuter des impacts de l'esclavage et savoir si nous en avions fini avec l'esclavage ou s'il restait encore des traces dans la société et la psyché des individus", explique Florence Rivière.



Si le séminaire n'a pas abouti à une réponse définitive sur cette question, les intervenants ont mis à jour des mécanismes peu connus de transmission des traumatismes, des mécanismes notamment biologiques, grâce à la contribution de la chercheuse suisse Isabelle Mansuy. Cette dernière, qui travaille à l'université de Zurich, travaille notamment sur la transmission neuroépigénétique, à savoir que notre mémoire pouvait modifier l'expression de nos gènes. "Le consensus était tout de même que la société réunionnaise a été grandement marquée par les traumatismes de l'esclavage et qu'il était possible que dans certains cas, ces traumatismes se soient perpétués et qu'ils soient la cause de certains troubles que nous retrouvons aujourd'hui. À l'inverse, ce traumatisme ou cette grande souffrance, a pu créer dans certains cas créé une certaine résilience, une certaine force de résistance qui a perduré aussi", explique Florence Rivière:

"Quels impacts de l'esclavage sur l'agencement de la société et les comportements des individus à partir de la société réunionnaise", paru aux Éditions Quartier-Français au prix indicatif de 20 euros. En vente dans les librairies Autrement et Gérard (tirage limité à 150 exemplaires).





