Esclandre et violence au commissariat de St-André: Un an de prison ferme

Un jeune majeur a été condamné à un an de prison ferme pour avoir provoqué un esclandre et eu un comportement violent dans le commissariat de Saint-André., rapporte le Journal de l'Ile.



L'individu de 18 ans, déjà connu des services de police, s'y était rendu pour prendre des nouvelles de son frère, placé en garde à vue. Alors qu'il tentait d'entrer dans les bureaux, il a été invité à quitter les lieux, ce qui ne lui a pas plu.



Celui-ci aurait alors insulté les fonctionnaires, proférant des menaces et donnant des coups de pieds dans une porte vitrée, précise le journal. Un mandat de dépôt lui a été décerné.