Escale prolongée à Nairobi pour des passagers d'Air Austral

La compagnie Air Austral doit faire face à une immobilisation technique de son Boeing 787-8, immatriculé F-OLRB.



En effet, l’appareil qui devait effectuer le vol Mayotte-Nairobi-Paris du jeudi 27 avril 2023, a été immobilisé pour raison technique lors de son escale à Nairobi. L’appareil est actuellement pris en charge par son prestataire technique en vue de procéder aux diverses réparations. La panne a été identifiée, cependant la compagnie Air Austral doit aujourd’hui faire face à des indisponibilités immédiates de la pièce technique à remplacer.



En conséquence et dans l’attente de sa remise en ligne définitive, Air Austral a procédé sans délai au déclenchement d’un de ses Boeing 777-300ER pour permettre le réacheminement de l’ensemble de ses passagers.



Le vol UU977A est prévu de décoller de Nairobi le samedi 29 avril 2023 à 12h15 heure locale pour une arrivée prévue à Paris CDG à 19h50.



Air Austral se retrouve par ailleurs confrontée à des contraintes administratives, les passagers du vol disposant en majorité de carte d’identité. Les autorités locales ont restreint la sortie de l’aéroport, contraignant les passagers à rester dans l’enceinte de l’aérogare. La compagnie fait son maximum pour apporter assistance aux passagers se trouvant actuellement sur place et est en contact rapproché avec le Consulat de France.



Air Austral ne peut que regretter cette situation et tient à présenter ses excuses à ses passagers pour les désagréments causés. La compagnie rappelle que la sécurité reste sa priorité numéro 1.