Escalade : Manon Hily championne de France de difficulté

Le communiqué :



Ce week-end se tenait à Tarbes le grand rendez-vous des Championnats de France de difficulté Sénior, où plusieurs Réunionnais étaient engagés sur cette compétition.



Vice-championne de France en titre et médaillée de bronze aux Championnats d’Europe de difficulté l’an dernier, Manon HILY (7a L’Ouest) figurait parmi les favorites de la compétition. Statut qu’elle a su confirmer tout au long du week-end.



En tête du classement après les deux voies qualifications, la Saint-Leusienne arrive ensuite au bout de sa voie et remporte la demi-finale. Dimanche, elle réitère ses performances de la veille en grimpant plus haut que ses concurrentes. Manon HILY remporte ainsi son premier titre de Championne de France ! Nolwenn ARC, championne de France 2022, et Salomé ROMAIN complètent le podium.



« C’est un premier titre et un accomplissement pour moi, je suis très heureuse. En plus, c’est très positif pour la saison internationale de difficulté qui se profile », a réagi Manon HILY. Une performance de bon augure à une semaine de l’ouverture de Coupe du Monde de difficulté, dès samedi à Innsbruck (Autriche).



Chez les hommes, Max BERTONE (Austral Roc) réalise un beau parcours en se classant tout d’abord 6e des qualifications. En demi-finale, Max résiste mais terminera aux portes des finales à la 9e place, départagé par les résultats des qualifications, en sa défaveur. Son camarade du Pôle Espoir, Sam POULLAIN (7a L’Ouest), également qualifié en demi-finale termine au 23e rang. Le titre reviendra à Nao MONCHOIS, devant Jordi POLES et Arsène DUVAL.