Escalade : Les talents réunionnais vont tenter d’intégrer l’équipe de France

Le communiqué:



Plusieurs grimpeurs Péi s’envolent, cette semaine, pour tenter de gagner leur ticket en équipe de France de bloc « jeunes », durant un « sélectif » qui se tiendra ce dimanche 5 février 2023 à Toulouse.



À deux semaines des Championnats de France de bloc jeunes (18 & 19 février 2023 à Sartilly), les jeunes athlètes, qui finalisent leur préparation peuvent nourrir d’ambitions.



En U18, le jeune Max BERTONE (Austral Roc), déjà en bleu l’an dernier et champion du Monde de difficulté la saison dernière avait fait forte impression en s’adjudant l’étape de Coupe de France de bloc sénior de Saint Leu au mois de novembre dernier.

Le grimpeur du Pôle Espoir Outre-Mer sera accompagné par Quentin PARACHOU (7A L’Ouest), également en forme et vainqueur de l’étape réunionnaise de la Coupe de France de bloc en U18 de novembre 2022.



En U20, Sam POULLAIN (7A L’Ouest), auteur de déjà deux podiums en Coupe de France de bloc cette saison (2e en U20 à Rungis, 2e en sénior à Saint Leu) compte bien continuer sur sa lancée et retrouver le maillot tricolore qu’il avait porté en difficulté les saisons précédentes.

Il sera rejoint par Louis FECHOZ (Austral Roc), qui souhaite faire honneur à l’équipe de France pour sa dernière année en « jeunes ».