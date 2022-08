A la Une . Escalade : Les athlètes réunionnais au sommet du monde

Les trois athlètes réunionnais de l'équipe de France de vitesse ont remporté l'or, l'argent et le bronze lors du championnat du monde d'escalade qui s'est déroulé à Dallas. Par N.P - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 17:58

Le communiqué :



Carton plein pour les 3 athlètes réunionnais de l’équipe de France de vitesse qui récoltent l’or, l’argent et le bronze.



Vendredi, ce sont les U18 qui ouvraient le bal, avec Manon LEBON et Marius PAYET GABORIAUD qui affichent une grande forme cette saison.



Manon, la récente vainqueure d’une Coupe d’Europe Jeune et d’une Coupe d’Europe Sénior à Mezzolombardo fin juillet, donne le ton et se détache de la concurrence dès les qualifications en prenant la tête du classement, avec un temps de 7’’50 secondes. Durant les duels de la phase finale, elle domine tour à tour chacune ses adversaires, et se hisse en grande finale. Imperturbable face à l’italienne Sofia BELLESINI dans l’ultime run, la française du Pôle-Espoir Outre-Mer démarre fort et garde l’avantage jusqu’ en haut pour s’offrir la médaille d’or en 7’’67. C’est la consécration pour Manon, qui remporte à Dallas son premier titre de Championne du Monde et s’impose comme la meilleure performeuse mondiale en U18 avec des chronos réguliers sous les 7’’60.



Quelques minutes plus tard, nouvelle médaille dans le clan réunionnais. Récemment médaillé de bronze aux Championnats d’Europe jeunes au mois de juillet, Marius PAYET GABORIAUD réalise une bonne entrée en matière en prenant le cinquième temps des qualifications d’une catégorie très relevée. En phase finale, le grimpeur du Pôle Espoir remporte ses duels et améliore ses chronos ; il élimine le japonais Ayumu MITA en 8ème de finale puis enregistre un nouveau record de France U18 en 5’’97 face au très solide polonais Oskar SZALECKI. En demi-finale, il affronte le favori américain Samuel WATSON. En commettant un faux départ, l’Américain propulse Marius en finale et lui assure une médaille. Dans le duel final face à l’italien Marco RONTINI, c’est malheureusement au tour de Marius de commettre un faux départ. Le jeune réunionnais s’offre le titre de vice-champion du Monde, son premier sacre au niveau mondial !



Le lendemain, place aux catégories U16 avec Maélane VILLEDIEU qui participait à ses premiers Championnats du Monde. Elle réalise une belle entrée en matière en prenant la septième place des qualifications en battant par deux fois son record personnel (9’’19). Lors des phases finales, elle continue de descendre ses chronos, duel après duel. En demi-finale, elle livre un combat féroce mais est finalement battue de quelques millièmes de secondes par l’ukrainienne Polina KHALKEVYCH. En petite finale, elle reste très concentrée et bat une nouvelle fois son record personnel en 8’’86 et s’offre une très belle médaille de bronze, sa première médaille internationale pour sa première saison en équipe de France ; un parcours incroyable !



En attendant les épreuves de difficulté où Max BERTONE est attendu en demi-finale mercredi (31 août), Maélane complète la collection de médailles réunionnaises.



Félicitations aux médaillés, ainsi qu’à Philippe GABORIAUD qui entraîne ces trois athlètes tout au long de la saison, année après année !



Tous nos remerciements aux acteurs du sport réunionnais qui soutiennent nos athlètes et la ligue Réunion FFME dans le parcours de ces sportifs.



Arrivée des athlètes : jeudi 1er septembre 2022 à 6h45 (vol Corsair SS904)