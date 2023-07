A la Une . Escalade : La nouvelle génération réunionnaise brille aux Championnats de France

Les 1er et 2 juillet derniers, les Championnats de France U12-U14 d'escalade se sont déroulés à Tournefeuille, dans la région de Toulouse. La Réunion a de nouveau confirmé qu'une génération dorée prenait place lors de cet événement, en rapportant un titre de Champion et une médaille d'argent. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Juillet 2023 à 11:36

Dans la catégorie U14, Alek Rymasz a montré dès le départ qu'il n'avait pas fait le déplacement pour rien. Il commence d'entrée en établissant le record de vitesse de la compétition, ce qui lui permet d'obtenir la deuxième place à la fin de la première épreuve. En bloc, il a obtenu une excellente quatrième place, ce qui lui permet de prendre la tête du classement combiné à la fin de la première journée de compétition.



Le dimanche, lors de l'épreuve de difficulté, le grimpeur d'Austral Roc a confirmé son statut en devenant Champion de France U14, deux ans après avoir remporté le titre en U12.



En U12 justement, c'est Noam Louvet qui voulait lui succéder. Avec une attitude exemplaire et une régularité tout au long de la compétition, il s'est classé troisième en bloc, remportant ensuite l'épreuve de vitesse. Après la première journée, il pointe en tête du classement.



Comme chez les U14, la bataille pour le titre s'est jouée lors de l'épreuve de difficulté. Malheureusement pour le jeune grimpeur de Montagne Réunion, il a chuté lors de sa tentative de décrocher la dernière prise, ce qui lui aurait permis de remporter le titre. Néanmoins, Noam monte sur la deuxième marche du podium et décroche une médaille d'argent.

Les jeunes pousses engrangent de l'expérience



Les camarades d'entraînement de ces jeunes grimpeurs ont également réalisé de belles performances. En U12, Basile Sabi (Austral Roc) a su se ressaisir en terminant cinquième en vitesse après un départ un peu délicat en bloc. Il a maintenu sa concentration et sa persévérance en difficulté, ce qui lui a valu une très belle septième place au classement général.



Thaïs Pasquier (7a L'Ouest), malgré son jeune âge, a également réalisé un beau parcours, avec deux "TOP" en difficulté, trois "TOP" en bloc et une neuvième place lors de l'épreuve de vitesse.



En U14, Iloé Cherif Michel (Austral Roc) a montré une régularité et une persévérance tout au long de la compétition, se classant 15e en difficulté, 8e en bloc et 13e en vitesse. Elle figure ainsi parmi les dix premiers, à la huitième place.



Trois rangs derrière elle, Elena Pasturel (Est'Kalad Club) a bien débuté la compétition en difficulté et en vitesse. Bien qu'un peu plus en difficulté lors de l'épreuve de bloc, elle termine à la 11e place au classement général combiné. Dans la même catégorie, Margaux Hoareau (Austral Roc), en pleine formation, a su s'exprimer avec brio en accrochant la 35e place.



Chez les garçons, Sahel Khalifa (Montagne Réunion) a bien entamé son championnat avec l'épreuve de vitesse. Bien qu'ayant commis quelques petites erreurs en difficulté, il a fait preuve de persévérance jusqu'à la fin de la compétition. Pour sa première année en U14, il termine à la 33e place.



Une belle performance de ces grimpeurs qui ont fièrement représenté La Réunion. Une aventure rendue possible grâce à l'encadrement (Tomy Moutoussamy, Adrien Tapon, Rachid Cherif, Joachim Ramasamynaick pour le coaching, et Audrey Hoareau pour l'intendance) et aux parents présents sur place.





