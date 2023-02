A la Une . Escalade : La Réunionnaise Oriane Bertone championne de France de bloc sénior

La favorite de la compétition s’est illustrée à Valence où elle a décroché son premier titre. La Réunionnaise poursuit son chemin vers la Coupe du Monde qui se tiendra au Japon en avril prochain et vers les Jeux Olympiques de Paris. Par NP - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 14:14

Le communiqué de la Fédération Française Montagne Escalade Ligue Réunion :



A l’aube de la saison internationale de bloc, les meilleurs grimpeurs français se sont retrouvés à Valence pour le Championnat de France de bloc sénior.



Très attendue et favorite de la compétition, Oriane BERTONE a répondu présente tout au long du week-end et décroche son premier titre de Championne de France de bloc sénior.



Première des qualifications et deuxième des demies, elle réalise un parcours quasi-parfait en finale. Alors que le premier bloc semblait poser problème aux compétitrices, la saint-leusienne frappe fort d’entrée et l’enchaîne à vue. Seule à toper le deuxième bloc, elle prend alors une avance considérable sur ses adversaires. Elle continue sur sa lancée en réussissant le spectaculaire troisième parcours, avant de caler sur le dernier bloc de la compétition. Un mouvement de compression très physique l’empêche de ramener sa main sur la prise finale et la "prive" de grand Chelem, mais pas de quoi gâcher la fête : "J’ai adoré cette édition des championnats de France. Première compétition de l’année, j’ai pris énormément de plaisir sur tous les tours ! J’avais surtout envie de retrouver ma grimpe en compétition, et de me préparer pour les compétitions internationales à venir", rapporte-t-elle au micro de PlanetGrimp. La jeune pensionnaire du Pôle France de Fontainebleau remporte ainsi la couronne, devant Selma ELHADJ MIMOUNE et Flavy COHAUT.



La deuxième réunionnaise engagée, Lucile SAUREL (Chambery Escalade), échoue aux porte des demi-finales, et termine 21e. Kintana ILTIS (Chambery Escalade) se classe quant à elle 32e.



Du côté masculin, Max BERTONE (Austral Roc), auteur de 2 blocs et 3 zones ne passe pas loin de la qualification en demi-finale. Le grimpeur surclassé du Pôle Espoir Outre-Mer termine 25e de ses premiers championnats de France sénior. Louis FECHOZ (Austral Roc) se classe quant à lui 42e. L’aventure s’arrête en demi-finale pour Iliann CHERIF (ES Massy), avec une 18e place.



Le titre reviendra au Chambérien Mejdi SCHALCK, vainqueur devant Paul JENFT (Chambery) et Léo AVEZOU (Massy).



La préparation continue pour Oriane, qui nous donne rendez-vous en avril au Japon, pour l’ouverture de la Coupe du Monde de bloc 2023, avec en ligne de mire la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024.