Escalade : Fanny Gibert championne de France de bloc

Une semaine après la compétition "Jeunes", ce week-end se tenait à Plougoumelen (Bretagne) le championnat de France d’escalade de bloc séniors. Les grimpeurs réunionnais étaient attendus nombreux, et ont su répondre présents.



Après les demies finales relevées de dimanche matin où 5 des 6 réunionnaises engagées étaient encore en lice, on retrouve encore 3 réunionnaises parmi les 6 finalistes, soit la moitié de l’effectif de ce dernier carré tant convoité.



En tête des demi-finales, Oriane Bertone (7a l’ouest) s’élancera en dernier à la conquête des 4 blocs de finale, précédée par Lucile SAUREL (Austral Roc), Fanny GIBERT (Team Vertical Art), et 3 autres métropolitaines.



Le duel entre la jeunesse et l’expérience nous tiendra en haleine jusqu’au bout !



Les 4 problèmes finaux proposent chacun un style particulier : un premier bloc à dominante de compression, un deuxième bloc d’équilibre fait d’appuis précaires sur des prises bi-textures, un troisième bloc de coordination et un dernier passage tout en puissance pour faire parler le physique.



D’entrée de jeu, Oriane prend le dessus en étant très efficace pour réussir les 2 premiers problèmes. Unique compétitrice à s’adjuger le bloc 3 à vue, elle conforte largement son avance. Avec 3 blocs réussis, seule Fanny et Zelia Avezou sont encore en mesure de pouvoir contenir la jeune réunionnaise. Fanny ne lâche rien et vient à bout du dernier bloc. Elle affiche maintenant 4 réussites à son compteur. La pression change de camp : Zelia ne parvient pas à la zone et Oriane doit donc impérativement atteindre le top du dernier passage pour maintenir son avance. Le temps s’égrène, Oriane atteint enfin la zone du bloc mais la deuxième partie du passage lui résiste. La jeune grimpeuse laisse filer le titre pour s’offrir quand même une magistrale médaille d’argent du haut de ses 16 printemps !



Zelia Avezou, la jeune parisienne de 17 ans, complète le podium avec 3 blocs réussis. Lucie Saurel, créditée de 2 zones, termine quant à elle à une très solide 5e place.



Fanny Gibert, seule à réussir ce dernier bloc, s’offre son 6e titre national.



Derrière nos trois réunionnaises Fanny Gibert (Team Vertical Art, 1ere), Oriane Bertone (7a L’Ouest, 2e) et Lucile Saurel (Austral Roc, 5e), les demi-finalistes Manon Hily (7a L’Ouest) et Kintana Iltis (Chambery Escalade) terminent respectivement aux 14e et 19e positions. Un peu plus loin, Solène Moreau termine 41e.



Les réactions, au micro de la FFME :



Fanny Gibert : "[Le dernier bloc] il est pour moi, et je l’ai fait c’était incroyable. Le plateau n’a jamais été aussi relevé et là c’était à l’expérience".



Oriane Bertone : "Les premiers blocs étaient vraiment dans mon style, je bosse sur des blocs vraiment physiques en ce moment. Les autres sont très fortes dans tous les styles, elles sont complètes. […] J’ai profité, ça fait longtemps que je ne m’étais plus fait plaisir en compet', du coup ça fait du bien".



Du côté masculin Louis Fechoz, 22ème, (U20 du club Austral Roc, surclassé dans la catégorie sénior) réalise une bonne performance. Il est tout près du passage en demi-finale (réservée aux 20 premiers). Illian Chérif, 37ème (licencié à Massy), ne concrétise pas ses qualifications. Il tombe à plusieurs reprises en ramenant sa main sur la dernière prise des blocs.