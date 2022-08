Escalade : Deux jeunes Réunionnais performent au Championnat d’Europe

Le communiqué:



Après les championnats d’Europe de vitesse et de difficultés jeunes début juillet à Augsburg, les épreuves de bloc se tenaient ce week-end à Graz en Autriche.

Max Bertone et Tolani Etchar défendaient, sous le maillot tricolore, les couleurs de la réunion et du club 7A L’OUEST.



En U16, Max réalise une compétition très constante, en se classant 5e des qualifications, 5e des demies et 5e des finales. Encore un peu juste pour s’exprimer dans les blocs très physiques, il lui manque deux mouvements pour toper le dernier problème, ce qui lui aurait assuré un podium, voire la victoire.



En U18, Tolani participait, pour sa deuxième sélection, à son premier championnat européen. Auteur de solides qualifications, il pointait à la 6e place du classement provisoire. Tout comme ses coéquipiers de l’équipe de France, il se fait piéger et manque de réussite sur les fins de blocs en demi-finale. Il se classe 14e de la compétition.



Félicitations aux deux jeunes grimpeurs du Pôle Espoir pour ces résultats très prometteurs ! De belles perspectives s’ouvrent à eux pour les saisons à venir !

Max Bertone touche bientôt au but et va rejoindre trois autres réunionnais (Maélane Villedieu, Manon Lebon et Marius Payet-Gaboriaud) pour participer au Championnat du monde jeune à Dallas, où il sera aligné sur l’épreuve de difficulté du 28 au 30 août 2022.