A la Une .. Escalade : Argent pour Manon Lebon, bronze pour Marius Payet Gaboriaud

Manon Lebon et Marius Payet Gaboriaud sont tous deux médaillés des Championnats de France de vitesse Séniors 2023. Ces premières en sénior au niveau national récompensent leur régularité tout au long de la compétition. Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 11:11

Ce week-end se tenaient à Besançon les Championnats de France de vitesse Séniors 2023. Les deux athlètes surclassés du Pôle Espoir Outre-Mer, Manon Lebon (Austral Roc) et Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) ont répondu présent à ce grand rendez-vous national.



Dès le début de la compétition, la Tamponnaise de tout juste 18 ans frappe fort en se classant deuxième des qualifications, avec un chrono de 7sec47. Elle passe ensuite les quarts de finale sans difficulté.



En demie, elle élimine Victoire Andrier lors d’un duel très serré, et bat le record de France U20 en 7sec38 ! En finale, Manon part très fort et résiste au retour de sa rivale mais son pied gauche accuse en léger retard de poussée dans l’avant-dernier mouvement, qui permet à Capucine Viglione de s’imposer avec 18 centièmes d’avance.





Du côté masculin, Marius Payet Gaboriaud réalise deux bons passages de qualifications et se classe provisoirement 5e. Il passe les huitièmes de finales sans encombre, avant de se retrouver en quart de finale face à l’un des favoris, le champion de France en titre, Guillaume Moro.



Dans ce duel très serré, le jeune athlète d’Austral Roc fait sensation et s’impose sur le fil. En demi-finale, il commet une erreur à mi-parcours et s’incline face à l’autre grand favori, Bassa Mawem, 6 fois champion de France et détenteur du record olympique, qui remporte ce duel avec un nouveau record de France sénior en 5sec27. Marius réussit cependant à se remobiliser en petite finale, et remporte la médaille de bronze face à Aurélien Gayrard grâce à un run parfaitement maitrisé.



Bassa Mawem à 38 ans, remporte son 7ème titre devant le titulaire du pôle France de Voiron, Pierre Rebreyend.



En parallèle de ces championnats de France sénior, une étape de Coupe de France de vitesse jeunes était au programme, pour permettre à leurs camarades d’entraînement de se préparer aux Championnats de France Jeunes de ce samedi 25 mars 2023.



En U16, Eva Lina Rymasz (Austral Roc) et Léo Grosset (Austral Roc) remportent tous les deux la compétition. Eva Lina signe un impressionnant record de France U16 en 8sec49, détenu jusqu’à ce jour par Manon Lebon 8sec81. En U18, Louise Fontaine (Est’Kalad Club) et Romain Velprat (Montagne Réunion) montent sur la deuxième marche du podium. De bon augure avant ce week-end !