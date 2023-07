Sport Réunion Escalade : Après Villars, les grimpeurs réunionnais à l'assaut de Chamonix

Après une pause d'un mois, le circuit de Coupe du Monde de vitesse en escalade reprenait le week-end dernier à Villars, en Suisse. Les grimpeurs réunionnais ont réalisé de belles performances lors de cette compétition intense qui a suivi le circuit de Coupe du Monde d’escalade à Chamonix. Par GD - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 11:17

Manon Lebon, représentante de l'équipe Austral Roc, avait pour ambition de se qualifier en finale après avoir obtenu une 8e place à Salt Lake City. Lors de son deuxième passage de qualification, la grimpeuse tamponnaise a réalisé un temps impressionnant de 7 secondes et 27 centièmes, battant ainsi son propre record de France U20 (7 secondes et 38 centièmes). Ce chrono remarquable lui a permis de se hisser en finale, avec le 12e meilleur temps.



En huitièmes de finale, Manon Lebon a affronté l'Indonésienne Desak Made Rita Kusuma Dewi. Manon a montré une grande détermination et a résisté tout au long des 15 mètres de la voie, mais cela n'a pas été suffisant pour l'emporter. Elle a tout de même réalisé un excellent temps de 7 secondes et 32 centièmes, ce qui lui a valu la 13e place au classement général.



En parallèle de la compétition de vitesse, Villars a également accueilli la deuxième étape du circuit de Coupe du Monde de difficulté. Manon Hily et Oriane Bertone, toutes deux représentantes de l'équipe 7a L’Ouest, se sont qualifiées pour les demi-finales en se classant respectivement 14e et 22e lors des qualifications.



Malheureusement, lors des demi-finales, les deux grimpeuses ont chuté au même niveau, sur un mouvement dynamique dans le grand dévers. Manon a terminé à la 18e place, tandis qu'Oriane s'est classée 21e.

Place à l'étape de Chamonix



Après l'étape de Villars, le circuit de Coupe du Monde d'escalade se poursuit en France ce vendredi avec l'étape annuelle de vitesse et de difficulté à Chamonix, sur la Place du Mont Blanc. Les deux jeunes athlètes du Pôle Espoir d'escalade de La Réunion, Manon Lebon et Marius Payet Gaboriaud, entreront en lice pour les qualifications de la Coupe du Monde de vitesse. Manon visera une troisième finale mondiale consécutive, tandis que Marius, de retour en compétition, tentera de se rapprocher voire de battre son record personnel.



À partir de samedi, Manon Hily sera au départ de la troisième étape de la Coupe du Monde de difficulté. Elle a déjà réussi à se hisser en demi-finales lors des étapes d'Innsbruck et de Villars. Oriane Bertone, quant à elle, ne participera pas à cette compétition, car elle continue sa préparation en vue des Championnats du Monde de Bern.