Ery Cadet : « Écoute parler ton cœur »

Un auteur originaire de Saint-Leu, Ery Cadet, a publié un recueil de poèmes. Cet ancien gagnant de l’un des concours de poèmes organisé par Radio Free Dom en 2019 a publié aux éditions Baudelaire, un recueil de poèmes intitulé « Écoute parler ton cœur ».



Fils d’agriculteur saint-leusien, Ery Cadet monte son entreprise de bâtiment et fonde sa famille. Marié et père de quatre filles, il aime la musique et joue des rimes en devenant auteur-compositeur.



Après avoir écrit une chanson pour sa fille qui est chanteuse depuis une dizaine d'années, il se rend compte de sa passion et écrit énormément de poèmes dans son temps libre.



Cette année, il saute le pas et publie son premier recueil. Ses poèmes sont inspirés de sa vie et de ses constatations sur le quotidien.



"Avec cet humble recueil de poésie, mon rêve c’est de changer notre façon de vivre sur cette terre", explique-t-il. Ainsi, ce livre d’une soixantaine de pages recueille des poèmes divers dédiés parfois à sa mère, comme en quatrième de couverture, parfois à ses filles, mais aussi de simples envolées lyriques sur des thèmes quotidiens comme l’amour…



Ce recueil est disponible en librairie.