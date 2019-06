A la Une .

Eruption: point météo de midi sur la région du volcan et de la RN2

12h21: nuageux et humide sur les pentes Est du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose.



2019 JUIN 11 12H00 REUNION



REMARQUES GENERALES:

1: les sommets du volcan devraient le plus souvent dominer les nuages cet après midi et la nuit prochaine. Le soleil réchauffe l'atmosphère et Météo France rapporte un joli 16.3° au gîte de Bellecombe à midi.



En revanche le temps sera variable souvent nuageux voire humide depuis la RN2.



L'éruption en cours est a priori visible depuis les points de vue bien connus de la RN2 .



Au cours de l'après midi et de la nuit prochaine les versants Est du volcan resteront accrochés par les nuages avec un temps parfois humide.



La nuit prochaine des averses se produiront encore sur ces pentes de la Fournaise réduisant la visibilité depuis la RN2.



D'autre part des nuages venus du large toucheront également le littoral de la zone notamment en deuxième partie de nuit avec des averses passagères.



Les conditions n'apparaissent pas vraiment optimales pour le moment depuis la RN2.



A plus tard.



Cheers,

Patrick Hoareau. 2019 JUIN 11 12H00



PATRICK HOAREAU