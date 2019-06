[Eruption] Point météo de midi : les nuages gâchent notre plaisir depuis la RN2

https://www.meteo974.re/

REUNION

REMARQUES GENERALES:

1:

les sommets du volcan devraient le plus souvent dominer les nuages cet après-midi et la nuit prochaine même si les passages nuageux pourraient être plus fréquents qu'hier mardi.



A midi la station Météo France du gîte de Bellecombe rapporte 12.8° sous abri, ce qui est une valeur honorable, sans plus, en baisse de plus de 3° par rapport à hier.



Comme hier, le temps sera variable, souvent nuageux voire humide depuis la RN2.

2:

3:

4:

5:

2019 JUIN 12 12H45