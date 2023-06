Éruption majeure du Piton de la Fournaise : Un exercice d’évacuation grandeur nature prévu ce mardi

Pour s'entraîner à répondre aux enjeux d’une éruption majeure, la préfecture informe de l’organisation d’un exercice ce mardi.



Le scénario de l’exercice est une éruption fictive provoquant deux coulées de lave distinctes hors enclos :

l’une en direction de Saint-Philippe (secteur Le Tremblet) ;

l’une en direction de Sainte-Rose (secteur Bois-Blanc).



Afin de tester la chaîne de commandement, la coordination des secours et l’évacuation des populations, des riverains volontaires et deux écoles seront évacués sur ces deux communes qui mettront en place des centres d’hébergement.



Ce scénario, réaliste en coulée isolée mais très peu probable en simultané, vise à entraîner les acteurs de la sécurité et du secours, ainsi que les collectivités de chaque secteur concerné, pour être prêts à agir, dans le pire des cas, en cas de crise majeure.



Chaque année en effet, plusieurs exercices de sécurité civile sont organisés à La Réunion pour conserver et améliorer la bonne coordination entre les équipes et les process de gestion de crise en matière, par exemple, d’inondation, de risque chimique, de tuerie de masse, etc.