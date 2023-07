A la Une . Eruption du Piton de la Fournaise : Le point à l'aube de la deuxième journée

L'éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 2 juillet 2023, se poursuit avec l'ouverture d'une deuxième fissure sur le flanc est du volcan hier en fin d'après-midi. Les sites éruptifs situés à 2000 mètres d'altitude sur le flanc est et sur les hauteurs des Grandes Pentes au sud-est restent actifs. Une coulée de lave se propage actuellement dans les Grandes Pentes, nécessitant une vigilance accrue dans les secteurs bordant l'Enclos Nord et Sud. L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) prévoit une reconnaissance aérienne pour affiner la position des fronts des coulées.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 05:53

L'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit depuis le 2 juillet 2023. Selon l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), l'éruption a débuté hier aux alentours de 8h30 heure locale, avec l'ouverture d'une fissure sur le flanc sud-est du volcan à l'intérieur de l'Enclos. Depuis lors, une légère augmentation de l'amplitude du trémor, qui est un indicateur de l'émission de lave et de gaz en surface, a été observée jusqu'à hier soir, suivi d'une stabilisation et d'une légère baisse depuis environ 2h30 heure locale.



Les deux sites éruptifs, situés à 2000 mètres d'altitude sur le flanc est et sur les hauteurs des Grandes Pentes au sud-est, sont toujours en activité. Actuellement, le site éruptif au sud-est est le plus actif, avec une coulée de lave qui se propage dans les Grandes Pentes. Pour affiner la position des fronts des coulées, une reconnaissance aérienne de l'OVPF-IPGP est prévue ce matin, si les conditions le permettent.



Selon les estimations de débit de lave établies par méthode satellite sur la plateforme HOTVOLC, le débit moyen est d'environ 12 m³/s, avec des fluctuations entre 7 et 27 m³/s[1]. Ces débits estimés intègrent les deux sites éruptifs.



L'activité en profondeur du Piton de la Fournaise se maintient également. Depuis le début de l'éruption, une forte activité sismique est enregistrée, avec 1367 séismes volcano-tectoniques superficiels sous le sommet et 38 séismes volcano-tectoniques profonds sous le flanc est. Cette activité sismique est accompagnée de signaux longue période, témoignant d'une circulation magmatique toujours active en profondeur.



Compte tenu de la persistance d'une forte sismicité, notamment sous le flanc est du volcan, l'OVPF indique qu'il n'est pas exclu que d'autres fissures éruptives s'ouvrent, notamment à plus basse altitude et/ou hors de l'Enclos. Par conséquent, une vigilance accrue est demandée pout tous les curieux qui souhaitent admirer le spectacle.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur