Eruption du Cumbre Vieja : L'église du Todoque n'a pas été épargnée par la lave

Des centaines de maisons ont été détruites et 6.000 personnes ont été évacuées. La lave engloutit tout sur son chemin. Dimanche dernier, l’église du village de Todoque n’a pas été épargnée.



Des habitants ont assisté au triste spectacle de la disparition d'une partie de leur village. La lave est entrée pour la deuxième fois et a fini par détruire l’église. Au passage de la lave, le clocher s’est écroulé comme l'attestent ces images.



Un destin tragique dont on pourrait tenter un parallèle avec le destin plus clément de l’église de Piton Sainte-Rose. Lors de l’éruption de 1977, le Piton de La Fournaise s’était réveillé hors enclos et la lave s’était arrêtée à quelques mètres de la nef. L'église de Piton Sainte-Rose avait en partie brulée. Comme le Piton de La Fournaise, le Cumbre Vieja est de type effusif mais ce dernier entre davantage en phase explosive avec des quantités de lave plus importante et fluide.