A la Une . Eruption de septembre 2022 : Le nouveau piton portera le nom de Tikal

La Cité du Volcan, l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise et le Parc National de La Réunion, sont heureux de vous annoncer le nom de baptême du nouveau cône volcanique, résultant de l’éruption du 19 septembre au 5 octobre 2022. Par NP - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 15:37

En effet, la nomination des cônes volcaniques se faisant de manière collégiale entre l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc National de La Réunion et La Cité du Volcan, le nom de "Tikal" a été retenu. Ce nouveau cône sera donc connu sous l’appellation de Piton Tikal.

Pourquoi le choix de ce nom ?



Ce nom renvoie aux contes et légendes de La Réunion associés à Gran Mèr Kal. Dans ces différentes « zistwar » il est parfois fait référence à son fils, sous le nom de Ti Kala ou Tikal.



Ce nouveau cône volcanique s’étant construit à proximité du Piton Kala Pélé, avec une forme relativement identique, c’est tout naturellement que ce nom est apparu.



En pleine" somèn kréol" et à la veille de la Fèt Gran Mèr Kal, le choix de ce nom semble d’autant plus pertinent.