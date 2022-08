A la Une . Eruption d'un volcan en Islande : Grâce à un Réunionnais sur place, vous l'apprenez avant les Islandais...

Les Réunionnais l'apprendront avant même les Islandais. Grâce à Alain Bertil qui se trouve actuellement sur place, nous sommes en mesure de vous annoncer que le volcan Fagradalsjall qui se trouve en Islande vient d'entrer en éruption. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 17:54





C'est ainsi qu'il se trouve actuellement en Islande, volontiers surnommé "le pays aux volcans"..



Ayant entendu dire que le volcan risquait d'entrer en éruption, il s'est empressé d'enfiler ses chaussures de randonnée et de foncer sur place, avant qu'on n'en interdise l'accès.



Et c'est ainsi qu'il a pu nous envoyer les deux premières photos de l'éruption qui a commencé il y a quelques instants.



Depuis samedi vers 12h30 GMT, nous rappelle Rappelons-nous qu'en 2010 lorsque les cendres du volcan Eyjafjallajokull avaient paralysé le trafic aérien en Europe et avaient perturbé dans le monde entier. Espérons que pareille mésaventure ne se produira pas à nouveau cette fois-ci.

