International Éruption aux Canaries : Une vaste plateforme de magma s'est formée

Les autorités de La Palma ont évacué la région concernée par l’éruption et ont évacué 6 000 personnes. Par NP - Publié le Samedi 2 Octobre 2021 à 18:07





Sur les 85 000 habitants de l’île, 60 000 ont été évacués. L’éruption n’a fait aucun mort ni blessé selon les informations de la presse nationale. En revanche, les dégâts matériels sont déjà estimés à 400 millions d’euros depuis le début de l’éruption le 20 septembre dernier.



Le volcan reste sous haute surveillance notamment en ce qui concerne d'éventuels effets des gaz toxiques. 17.000 tonnes de dioxyde de souffre sont déjà émis chaque jour par le Cumbre Vieja en éruption sans compter les émissions provoquées par l'arrivée de la lave dans l'océan. C'est en provoquant de grandes quantités de fumée et des risques de gaz toxiques que la coulée de lave a atteint la mer dans la nuit de mardi à mercredi. 80 millions de mètres cubes de magma avaient jusque-là été émis. Hier, une nouvelle coulée tout aussi fluide est apparue et est venue s'ajouter à la vaste plateforme qui continue de s'étaler sur plus de 20 hectares sur l'océan Atlantique. L'église de Todoque a été ensevelie par la lave dimanche. Le volcan reste sous haute surveillance notamment en ce qui concerne d'éventuels effets des gaz toxiques. 17.000 tonnes de dioxyde de souffre sont déjà émis chaque jour par le Cumbre Vieja en éruption sans compter les émissions provoquées par l'arrivée de la lave dans l'océan.