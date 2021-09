A la Une . Éruption aux Canaries : La lave a atteint l'océan

Aux Canaries, la lave du Cumbre Vieja a atteint l'océan au cours de la nuit. Si le phénomène peut libérer des gaz toxiques, les risques sont mineurs à ce stade, selon les autorités. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 16:02

Continuamos con nuestras labores de investigación a bordo del buque oceanográfico #RamonMargalef @IEOoceanografia @CSIC #LaPalmaeruption #lavaocean pic.twitter.com/keT1Tm5keA

— Vulcana IEO (@VulcanaIEO) September 29, 2021

La lave du volcan Cumbre Vieja, dont l'éruption a débuté le 19 septembre dernier aux Canaries, a atteint l'océan au cours de la nuit de mardi à mercredi. "La coulée de lave a atteint la mer à Playa Nueva", a indiqué l'Institut volcanologique des Canaries sur son compte Twitter, précisant que l'accumulation de lave commence à former une avancée gagnant du terrain sur l'océan.





"Le risque est très mineur. Nous avons en ce moment même un vent important sur la zone qui dissipe davantage ce panache (de gaz) vers la mer, par conséquent le risque est très mineur", a rassuré à la radio publique Rubén Fernández, l'un des responsables du Plan d'urgence volcanique des Canaries (Pevolca), ce mercredi. "À cette heure, nous n'avons aucun indice qui permette de penser que cela soit dangereux pour les personnes qui sont confinées ni pour les équipes de secours, qui respectent également les périmètres de sécurité", a-t-il ajouté.

Me voy al catre 🧟‍♀️, pero no sin antes mostrar el estado actual del avance de la colada de lava en el océano 🌊 desde el buque 🚢#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia @IGME1849 @involcan @IGN_Sismologia pic.twitter.com/URyLTIID9h

— Olga Sánchez Guillamón (@V_Olganica) September 29, 2021

Cette rencontre entre la roche fondue à plus de 1.000°C et l'eau avoisinant les 20-25°C pouvant engendrer la production de gaz toxiques et de particules nocives, les autorités avaient anticipé en décrétant un rayon d’exclusion de 2 milles marins autour de l’endroit où devait arriver la lave. Les habitants de plusieurs quartiers situés à proximité de la côte ont également été appelés à se confiner."Le risque est très mineur. Nous avons en ce moment même un vent important sur la zone qui dissipe davantage ce panache (de gaz) vers la mer, par conséquent le risque est très mineur", a rassuré à la radio publique Rubén Fernández, l'un des responsables du Plan d'urgence volcanique des Canaries (Pevolca), ce mercredi. "À cette heure, nous n'avons aucun indice qui permette de penser que cela soit dangereux pour les personnes qui sont confinées ni pour les équipes de secours, qui respectent également les périmètres de sécurité", a-t-il ajouté.