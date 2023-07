A la Une . Eruption : Pollution au soufre à la Plaine des Palmistes, St-Joseph et Plaine des Cafres

Voici le communiqué de presse de la Préfecture : Par La rédaction - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 17:21

Éruption volcanique en cours : les seuils d’alerte à la pollution au dioxyde de soufre dépassés sur la station de Bourg-Murat.



Pendant la nuit du 3 au 4 juillet, les concentrations en dioxyde de soufre (gaz irritant les voies respiratoires) liées à l’éruption volcanique en cours ont dépassé le seuil d’alerte dans le secteur de Bourg Murat. Elles ont également significativement augmenté de Grand-Coude à Saint-Joseph, mais restent pour le moment en dessous du seuil d’alerte.



Pour les résidents des zones concernées (Plaine des Cafres, Plaine des Palmistes, Grand-Coude, Saint-Joseph) :



Il est recommandé, en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), d’irritation de la gorge ou des yeux, de s’éloigner temporairement de la zone et de consulter rapidement un médecin.



Les personnes vulnérables ou sensibles (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) sont invitées à prendre conseil auprès de leur médecin pour savoir si leur traitement médical doit être adapté le cas échéant.



La situation ne justifiant pas des mesures de confinement, il n'est pas nécessaire de modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation des bâtiments.







Pour les personnes se rendant sur les sites d’observation de l’éruption :



Il est recommandé de demander au préalable l'avis à son médecin traitant pour les personnes vulnérables ou fragiles.



En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), il convient de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.







La situation est susceptible d’évoluer à tout moment compte tenu de l’activité volcanique et de la météorologie. Pour plus d’informations et suivre l’évolution de la qualité de l’air,

www.atmo-reunion.net et retrouvez les consignes de sécurité sanitaire sur www.lareunion.ars.sante.fr.