Eruption : Le préfet rappelle qu'accéder aux coulées par la RN2 est dangereux

Éruption Piton de la Fournaise : le préfet de La Réunion rappelle qu’il est interdit et dangereux de tenter d’accéder aux coulées de lave depuis la RN2 en raison du risque de fissures éruptives



Compte tenu de l’existence de deux sources d’éruption et de la persistance d’une forte sismicité notamment sous le flanc Est du volcan, il n’est pas exclu que d’autres fissures éruptives s’ouvrent, notamment à plus basse altitude, et/ou hors-enclos.



S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.



Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.



Pour mémoire, l’observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OPVF) enregistre depuis hier à 7h36 une crise sismique. Le piton de la Fournaise est entré en éruption une heure plus tard aux alentours de 8h30. D’après les enregistrements de l’OVPF, la source de l’éruption s’est d’abord localisée sur le flanc Est. Vers 18h00, une seconde fissure s’est ouverte. Nous comptons désormais deux sources d’éruption, l’une localisée à 2000 m d’altitude sur le flanc Est et l’autre sur le flanc Sud-Est sur les hauteurs des grandes pentes.



Dans la matinée du 2 juillet, le préfet a déclenché la phase d’alerte 2-1 du dispositif spécifique ORSEC* volcan : éruption dans l’enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.



L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe, depuis les anciennes coulées de lave aux abords de la RN2 ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre.



→ A ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route et d’accéder aux coulées de la lave depuis la route.

Il est par ailleurs rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.









