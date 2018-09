Société Eruption: Le Préfet rappelle les consignes de sécurité





La faille éruptive est visible du sentier conduisant au piton de Bois Vert (Piton de Bert).



Pour permettre au public désireux d’accéder aux points de vue sur l’éruption en cours dans les meilleures conditions, le préfet de La Réunion fait appel à l’esprit civique de chacun.

Les véhicules peuvent accéder à la route forestière et stationner uniquement sur les emplacements matérialisés des parkings du Pas de Bellecombe (280 places) ou de Foc-Foc (400 places) ;

Le stationnement le long de la route forestière est strictement interdit pour des raisons de sécurité ;

Vérifiez que vous ne bloquez ni les autres véhicules stationnés, ni la circulation, les services de secours pouvant avoir à intervenir très rapidement ; En cas de difficultés particulières de stationnement ou de perturbation, la circulation pourra être fermée temporairement au départ de la route forestière.



Le préfet de La Réunion a pris un arrêté d’interdiction de circulation des autobus et autocars sur la route forestière du Volcan (RF5). Tout manquement à cette interdiction fera l’objet d’une verbalisation par la gendarmerie.



Un poste de secours est mis en place par les sapeurs-pompiers au parking Foc-Foc.



Pour rappel, l’accès du public à la partie haute de l’enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.

Conseils de prudence et de préservation du site: Ne vous approchez pas du bord du rempart et respectez les sentiers balisés ;

Prévoyez des vêtements chauds et de pluie ;

Munissez-vous de chaussures de marche, lampes et piles ;

Emportez suffisamment d’eau et de nourriture ;

Ne jetez pas vos déchets, ne dégradez pas le milieu naturel ;

Le massif du volcan est un milieu naturel, sujet à des changements météorologiques très rapides et parfois violents.



Les recommandations relatives à la sécurité en montagne s’appliquent tout particulièrement : consultez la météo, ne sortez pas des sentiers balisés, apportez une attention particulière à votre équipement individuel.



L’amplitude thermique est importante entre le jour et la nuit. N.P Lu 380 fois





