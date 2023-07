A la Une . Eruption : La lave est à 2,4 km de la RN2

La première fissure sur le flanc Est n'est plus active mais celle sur le franc Sud-Est est toujours en cours. La lave se trouve à 1.700 mètres d'altitude, à 2,4 km de la RN2. Voici le bulletin de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise : Par La rédaction - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 13:55

Un survol ce matin par les équipes de l’OVPF-IPGP entre 8h et 10h heure locale ont montré que :



- plusieurs fissures éruptives s’étaient ouvertes sur le flanc est du volcan le 03/07/2023 dans le secteur du Piton Vouvoul, mais que l’activité sur ce secteur avait cessé. Seul un dégazage des fissures éruptives étaient observés (Figure 2). Le front de cette coulée a stoppé vers 1700 m d’altitude (Figure 2),



- l’activité éruptive de surface se focalisait sur la fissure qui s’est ouverte sur le flanc sud-est du volcan à 17h50 heure locale hier. La fissure éruptive fait environ 500 m de longueur et une activité de fontaine de lave était encore bien visible sur toute sa longueur ce matin. Une coulée principale émanant de cette fissure dévale les Grandes Pentes et se situait ce matin à 9h40 à environ 2,4 km de la route à 650 m d’altitude



- un fort panache de gaz était observé au niveau de la route du volcan et du Pas de Bellecombe (Figure 5).

L’activité en profondeur se maintient toujours. Depuis le début de l’éruption, une forte activité sismique est toujours enregistrée. Ainsi, 1459 séismes volcano-tectoniques superficiels sous le sommet et 38 séismes volcano-tectoniques profonds sous le flanc est ont été enregistrés depuis le début de l’éruption. Compte tenu de la persistance d’une forte sismicité, notamment sous le flanc est du volcan, il n’est pas exclu que d’autres fissures éruptives s’ouvrent, notamment à plus basse altitude, et/ou hors-Enclos.



Une vigilance accrue est demandée dans les secteurs bordant l’Enclos Nord et Sud. En effet, compte tenu de la forte probabilité de l’émission d’un magma dégazé, il se pourrait que les stations de l’OVPF situées dans le secteur n’enregistrent pas de trémor volcanique si une fissure devait s’ouvrir à basse altitude et/ou hors Enclos.

(Image : Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise)