Eruption: La Réunion plongée dans une brume ambiante

Où que vous soyez sur l'île aujourd'hui, vous avez certainement remarqué que le ciel réunionnais est victime d'un panache de gaz. Ceci est lié à l'éruption du Piton de la Fournaise.



Il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel en cas d'éruption. Il est, ce dimanche, peut-être davantage marqué par l'humidité ambiante.



Mais aucune inquiétude à avoir. D'autant plus que le débit de lave s'est essoufflé et les probabilités que la coulée traverse la route s'estompent donc de plus en plus.