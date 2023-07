A la Une . Éruption : L'activité volcanique se réduit lentement au Piton de la Fournaise

Après 8 jours, l'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit sans évolution particulière depuis quelques jours. Les coulées de lave se font au-delà de 1.300 mètres, tandis que le front de coulée stagne. Les séismes volcano-tectoniques superficiels au sommet sont de moins en moins nombreux. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 14:42

Lentement mais sûrement, le Piton de la Fournaise poursuit son éruption débutée le 2 juillet, mais semble montrer des signes d'endormissement. Selon l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), l'amplitude du trémor volcanique (indicateur de l'émission de lave et de gaz en surface) présente des fluctuations au cours du temps, alternant des phases continues et intermittentes. Néanmoins, l'amplitude reste faible par rapport au début de l'éruption.



Ces variations se traduisent par des fluctuations d'activité au niveau du site éruptif, avec des projections de fontaines de lave plus ou moins intenses au niveau du cône éruptif. Selon les estimations, les débits de lave se situent entre 1,5 et 13 m3/sec au cours des dernières 24 heures. Il est important de noter que ces chiffres peuvent être sous-évalués en raison de la présence régulière de masses nuageuses sur le site éruptif et de la présence de tunnels de lave.



Le cône volcanique actif, situé au sud-est de l'Enclos Fouqué à une altitude de 1.720 mètres, continue de s'édifier par accumulation des projections de lave. L'écoulement de la lave s'effectue maintenant en partie par le biais de tunnels de lave à proximité immédiate du cône en construction, bien que des coulées de lave restent toujours visibles.



Lors de la dernière nuit, les coulées actives étaient localisées à des altitudes supérieures à 1.300 mètres dans la partie haute des Grandes Pentes. Quant au front de coulée, il n'a pas évolué depuis le 5 juillet et se trouve toujours à 1,8 kilomètre de la route.



L'OVPF signale également une activité sismique toujours enregistrée sous la zone sommitale, bien que celle-ci soit faible par rapport au début de l'éruption. Au cours des dernières 24 heures, 4 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés. Cette diminution sismique réduit le risque d'apparition d'une nouvelle fissure et/ou d'effondrement dans le cratère, mais ne permet pas de l'exclure totalement.



Le niveau d'alerte actuel est fixé à Alerte 2-1, indiquant une éruption dans l'Enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement.



