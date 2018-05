Eruption Hawaï: l'état d'urgence déclaré

Le volcan Kilauea à Hawaï reste l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption ce jeudi et ses coulées de lave ont glissé jusque dans des zones d'habitation. Plus de 10.000 Hawaïens ont ainsi été dans l'obligation de quitter leurs logements. Deux centres d'accueil ont été mis en place pour les accueillir.



Le gouverneur David Ige, a déclenché l’état d’urgence. Le but est de pouvoir mobiliser tous les services et les fonds d’urgence de l’Etat liés aux catastrophes naturelles. Il a également demande l'aide de l’armée de réserve pour aider aux opérations de secours.



"L’agence américaine de géologie et sismologie, l’USGS, avertissait, sur son site consacré aux volcans, que de nouvelles coulées de lave pourraient survenir sans qu’il soit possible de prédire où elles se produiraient", souligne Le Monde.