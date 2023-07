A la Une . Eruption : Deux fissures au Piton de la Fournaise

L'activité éruptive semblait s'être calmée dimanche mais la sismicité a révélé un déplacement du magma. Deux fissures sont actives, l'une à 2.000 mètres d'altitude sur le flanc Est du Volcan et l'autre sur les hauteurs des Grandes Pentes. Voici les extraits du communiqué de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise : Par La rédaction - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 19:10

Aux alentours de 17h50, une nouvelle fissure s’est ouverte sur le flanc sud-est du volcan à l’intérieur de l’Enclos Fouqué. Actuellement deux sites éruptifs sont en activité, l’un à 2000 m d’altitude sur le flanc est et l’autre sur le flanc sud-est sur les hauteurs des Grandes Pentes.



Même si les débits éruptifs en surface restent faibles (< 5m3/sec), l’activité en profondeur se maintient. Depuis le début de l’éruption, une forte activité sismique est toujours enregistrée. Ainsi, 1156 séismes volcano-tectoniques superficiels sous le sommet et 38 séismes volcano-tectoniques profonds sous le flanc est ont été enregistrés entre 9h et 18h heure locale. Cette activité sismique est accompagnée par l'observation de nombreux signaux longue période témoignant d'une circulation magmatique toujours active en profondeur.



Compte tenu de cette forte sismicité, notamment sous le flanc est du volcan, il n’est pas exclu que d’autres fissures éruptives s’ouvrent, notamment à plus basse altitude, et/ou hors-Enclos.



