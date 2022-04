Rubrique sponsorisée Errance animale : le TCO organise une opération exceptionnelle en lien avec l’ensemble des intercommunalités et les forces de l’ordre pour la sécurité de tous

Par TCO - Publié le Samedi 30 Avril 2022 à 20:00





Suite au drame d’hier, le président du TCO a sollicité l’appui des autres intercommunalités pour l’aider à sécuriser les lieux. « Je remercie les présidents des intercommunalités pour cette solidarité. Ce drame peut arriver n’importe où sur l’île… », a-t-il souligné.

La priorité est de sécuriser et d’assurer la salubrité des espaces publics. Il en va de la sécurité de tous.



17 techniciens de capture mutualisés de la SEMRRE (intervenant pour le compte de la Cinor, de la Civis et de la Casud), de CYCLEA pour le TCO et des forces de l’ordre (Gendarmerie, Police municipale) seront déployés ce soir sur le terrain, sur trois secteurs prioritaires des hauts de St-Paul : Tan Rouge, Bel Air-Bois de Nèfles – Ruisseau, et la Saline les hauts.



