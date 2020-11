A la Une . Errance animale : Une mallette "Made In Réunion" à faire tourner dans les écoles

Conçue à La Réunion par une infirmière diplômée de l'animation professionnelle, la mallette "Run à Patt" propose un ensemble de jeux ludo-éducatifs destinés à sensibiliser les marmailles sur les questions liées à l'errance et à la condition animales. Le retour d'expérience est convaincant. Par Marine Abat - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 15:46 | Lu 350 fois

Et si la solution venait des jeunes générations ? Alors que l’errance animale est un véritable fléau à La Réunion, un projet "Made In Réunion" s'adresse aux élèves des écoles, collèges et lycées. Objectif : favoriser l'apprentissage autour des questions liées à la condition animale par le biais du jeu.



"En jouant, on réfléchit ensemble aux solutions", explique Laurie Carlotti, la conceptrice de cette mallette éducative baptisée "Run à Patt". "On travaille sur la bientraitance avec une méthode active. On crée les conditions favorables à une prise de conscience", ajoute l’infirmière diplômée de l'animation professionnelle. Loin de la culpabilisation, la méthode allie pédagogie et amusement.



"Fermer le robinet des naissances"



Différents modules ont été mis au point pour permettre de toucher tous les niveaux. Ils se déclinent sous plusieurs thèmes : les besoins du chien, la prolifération des carnivores domestiques et les responsabilités des propriétaires, ou encore les coûts liés à l’acquisition d’un animal.



Nous avons pu tester le plateau dédié à la prolifération animale, qui permet de visualiser la vitesse de reproduction. Chaque pion représente un animal. Les chiffres tirés aux dés permettent de déterminer le nombre de naissances à chaque portée. Bref, rapidement, les pions s’amoncellent. L’occasion ensuite de démontrer les différentes problématiques qui en découlent, pour les habitants (problèmes de sécurité et sanitaire notamment), mais aussi pour l’animal. Les pions sont d’ailleurs ensuite répartis entre adoption (un cas sur 10) et euthanasie (9 cas sur 10, donc). "Si on veut tendre vers moins d’euthanasies, il faut fermer le robinet des naissances", rappelle Laurie Carlotti.

92% des élèves ont assimilé que la stérilisation est une solution



Né il y a deux ans, le projet a pu être expérimenté sur l’école Louise Payet de Bois Rouge à Saint-Paul, où il a été validé par l’inspecteur de l'Education nationale. Laurie Carlotti a pu former les enseignants, qui à leur tour ont proposé les modules à leurs classes. Et le bilan est concluant. Déjà, une dizaine de dossiers de stérilisations ont été retirés auprès de l'infirmière ou de la directrice. Ensuite, les enfants ont réellement acquis les connaissances.



En effet, selon le rapport établi à l'issue de l'expérimentation, 91,67% des élèves ont assimilé que la stérilisation est la solution pour éviter la prolifération. 89,58% ont assimilé l'âge auquel la femelle (chienne et chatte) est en capacité de se reproduire. Et 62,5% ont réussi à citer cinq besoins du chien. "D'ailleurs, tous les élèves n'ont pas donné les mêmes, ce qui donne une indication sur les sensibilités des enfants", note Laurie Carlotti. Les parents ont eux aussi montré une bonne adhésion générale au projet (des cafés-parents étaient d’ailleurs organisés pour échanger sur le sujet).



Conquise, la directrice de l'école de Bois-Rouge, Lysiane Bernon, souhaite réitérer l’opération. "Ce sont des problèmes qui touchent tous les secteurs et qui sont liés à l’éducation, donc bien sûr que ça concerne l’école", exprime-t-elle. D’ailleurs, même les enseignants au départ réticents ont adhéré. Et en plus d’apprendre des notions essentielles, les marmailles, sans même s’en rendre compte, travaillent.



"Tout est relié à des compétences du programme de l’éducation nationale. C’est transversal, ça touche à tous les domaines", fait remarquer la directrice, qui compte bien se diriger vers la maire de Saint-Paul pour évoquer l’intérêt de ce dispositif.



À noter que lors de l’expérimentation, la démarche avait été complétée par l’intervention d’une médiatrice animale, Florence de Anima'li, venue à l’école avec deux chiens, Tom et Bonom. De quoi permettre aux enfants de faire disparaître leur éventuelle peur des animaux et de renforcer les apprentissages de "Run A Patt'.

"Les parents en redemandent"



"Les parents en redemandent", s'enthousiasme Lysiane Bernon. C’est d’ailleurs le cas de Daniel Quemin, dont la fille a fait partie de l’expérience en petite section. "C’est utile et ça devrait même faire partie du programme scolaire", juge le père de famille, ravi de voir la notion de respect de l’animal abordée à l’école.



"Ce qui peut sembler évident ne l’est pas pour tout le monde", note Sévrinne Hoarau, enseignante en moyenne et grande section à l'école de Bois Rouge. "À La Réunion, on a tendance à penser que des chiens divaguants, c’est quelque chose de normal. Ces outils permettent une vraie prise de conscience, chez les élèves mais aussi peut-être même chez les enseignants", fait-elle remarquer. Ainsi que chez les parents, les marmailles étant eux-mêmes des vecteurs de sensibilisation lorsqu’ils rentrent à la maison.



"Un enfant, dès qu’il manipule, les informations lui restent plus facilement en mémoire", souligne Agnès Rothé, maîtresse de CP, convaincue elle aussi de l'efficacité de ces outils. "Ça permet de sensibiliser au problème de l’errance mais aussi à la nécessité de bien réfléchir avant d’avoir un animal. Ce n'est pas un objet", résume-t-elle. D’ailleurs, un module permet d’identifier les besoins propres à chaque race. Par exemple, les Malinois, que l’on voit beaucoup s’échanger sur les réseaux sociaux, ont besoin de plusieurs heures d’activité par jour pour ne pas être malheureux ou devenir agressifs. Pour l'enseignante, ces outils devraient être testés dans "tous les endroits où le problème de l’errance est présent". Autant dire partout, à La Réunion.



Des mallettes prêtes à l'emploi



Deux ans après l'expérimentation, les marmailles ont toujours en tête les fondamentaux. "On a appris qu’un animal, c’est comme nous", résume le petit Kendrick, se plongeant dans ses souvenirs. "Ce n’est pas normal de prendre un chien et de le jeter", ajoute sa camarade Sorane. Preuve que le message est intégré.



En raison du Covid, Laurie Carlotti a repensé ses outils, déposés à l'INPI (l'Institut national de la propriété industrielle). Les supports (disponibles du CP au lycée) peuvent désormais être désinfectés entre chaque classe et sont accompagnés d'un mode d’emploi pour les enseignants. Les mallette sont donc livrées clé en main. "Une heure à 1 heure et demie sont nécessaires pour permettre de mettre en place une activité", précise la conceptrice.



Les mallettes peuvent être mises à disposition des écoles, collèges et lycées par le biais d'une location. Les enseignants, directeurs, chef d’établissements ou même parents intéressés sont invités à se faire connaître.





Contact :

https://www.facebook.com/RunAPatt

0692 72 45 77

Contact :

https://www.facebook.com/RunAPatt

0692 72 45 77

laurie.carlotti@laposte.net



