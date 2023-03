A la Une .. Errance animale : L’attitude du député Ratenon suscite l’indignation

Alors que l’errance animale est un véritable fléau et que les associations ne cessent de militer pour la stérilisation, une publication du député Jean-Hugues Ratenon sur ses réseaux sociaux a suscité la colère des bénévoles. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 11:25

Le député Jean-Hugues Ratenon s’est attiré les foudres des bénévoles de la protection animale. La raison : une publication postée dimanche sur ses réseaux sociaux montrant une chienne allaitant ses chiots récemment nés. "J’offre les chiots très volontier à des personnes très sérieuses. Merci de laisser un message privé si intéressé" (sic), écrit l’élu. Depuis, les commentaires et partages consternés affluent. « C’est de l’irresponsabilité que d’encourager les naissances. Il faut stériliser ». « Comment voulez-vous que les mentalités évolution à La Réunion si on a comme exemple ce genre de personne ». « Vous avez déjà « donné » des chiots en mai 2020 et vous recommencez aujourd’hui ? On se demande si vous êtes ignorant de la situation animale du département, ignorant de la nécessité de stériliser chiens et chats et ignorant sur les conditions pour donner un chiot. Ça fait beaucoup d’ignorance pour quelqu’un chargé de voter la loi » « C’est bien vous donnez l’exemple. La stérilisation n’est pas assez évoquée compte tenu de la situation locale ? Avant de les donner vous allez les faire identifier comme la loi l’exige ? »



« Décevant de votre part : en tant que député NUPES vous devriez vous soucier du bien-être animal et n'êtes pas sans savoir que la misère animale sur l'île est grande » 20% des euthanasies de France sont pratiquées à La Réunion Car si cette publication pourrait à première vue attendrir, le contexte réunionnais d’errance animale amène une toute autre vision. La Réunion représente en effet à elle seule près de 20% des euthanasies pratiquées à l’échelle nationale* et les associations prônent depuis des décennies la stérilisation pour endiguer la prolifération animale. Des campagnes de stérilisation gratuite sont d’ailleurs menées par les intercommunalités de l'île pour les foyers les plus modestes. Mais tant que le réflexe ne sera pas ancré dans les habitudes, les associations continueront de vider l’océan à la petite cuillère, submergées par les urgences. En avril 2022, le député lui-même avait pris la parole sur le sujet lors d’une session de questions au gouvernement. Le Panonais avait notamment demandé au ministère de l’Agriculture et de l’alimentation s’il prendrait "en compte le cri d’alarme de la SPA et des associations afin de lutter activement contre l’errance animale". Une préoccupation affichée qui semble en décalage avec ses actes, ne manquent pas de souligner les commentateurs…



Contacté mardi après-midi, un collaborateur du député n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

-- * En moyenne, 7250 chiens et 2250 chats sont euthanasiés chaque année, chiffres à comparer aux 50 000 chiens et chats euthanasiés en France. La Réunion représente donc à elle seule 19 % du total national d’euthanasies, indique la préfecture dans son « guide des maires » publié en 2020.