Errance animale: Joseph Sinimalé est pour une stérilisation massive

Cela fait deux semaines que Francis Kubezyk, militant pour la cause animale et membre du mouvement Milit’Activ 974 fait une grève de la faim. L’objectif : obtenir une stérilisation massive pour lutter contre l’errance animale.



Après avoir obtenu un rendez-vous satisfaisant avec le préfet mardi, le voilà qui fait le tour de l’île à la rencontre des maires. Pour lui, ce sont eux, souvent à la tête des intercommunalités, qui gèrent les campagnes de stérilisation. Hier, Francis Kubezyk a rencontré le maire de Saint-Paul et président du TCO, Joseph Sinimale.



"Il m'a indiqué qu'il fallait absolument trouver des solutions pérennes pour éradiquer l'errance animale, rapporte le militant, il faut protéger nos "sans parole" qui sont sans défense, m'a-t-il indiqué en citant un de ses aïeuls".



Le maire a affirmé valider le principe de stérilisation massive avec la mise en place d'outils pour accompagner cette mesure, à savoir au moins un dispensaire sur l'ouest et une brigade animale. À cela devrait s’ajouter la sensibilisation de la population et l'éducation à l'éthique animale dans les écoles. Il s’agit en effet des deux principaux souhaits des acteurs réunionnais de la protection animale.



Francis Kubezyk s’est ensuite installé devant la mairie de la Possession puis celle du Port dans l’attente d’obtenir des rendez-vous avec Vanessa Miranville et Olivier Hoarau.