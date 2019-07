Errance animale: EELVR soutient Milit'Activ'974

Nous avons apporté aujourd’hui notre soutien à l’initiative des militants de l’association Milit’Activ’974 qui ont engagé une grève de la faim devant la Préfecture à Saint-Denis pour exiger des pouvoirs publics que soit enfin traité le problème de l’errance animale devenu majeur sur notre île.



Les conséquences de ce phénomène ? De nombreux accidents sur la route dus à des animaux abandonnés pouvant mettre en péril la sécurité des usagers, des attaques de chiens errants contre des élevages ou contre des personnes, des problèmes sanitaires avec le risque de réintroduction de la rage, un impact environnemental certain avec la multiplication des chats sauvages prédateurs des oiseaux endémiques, etc. Ces conséquences sont telles qu’il devient urgent de prendre le problème à bras le corps. Il est par exemple inacceptable que les autorités publiques ne communiquent pas les véritables chiffres de l’errance animale : combien d’animaux abandonnés divaguent dans la nature ? Combien de chats et de chiens sont écrasés chaque année sur les routes ?



Pour les écologistes qui ont été pionniers dans la protection du bien-être animal en intégrant la condition du vivant au cœur de leur projet politique, il reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi nous soutenons les associations comme Milit’Activ’974 qui tentent de faire changer le cours de choses et nous approuvons l’idée d’un plan massif de stérilisation gratuite.





Pour Europe Écologie Les Verts Réunion,

Le Secrétaire Régional, Jean-Pierre Marchau