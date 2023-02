A la Une . Errance animale : 25 chiens capturés en une seule journée par la CASUD

La CASUD annonce avoir capturé 25 chiens (16 adultes et 9 chiots), sur la seule journée de mercredi, dans le secteur de la Plaine des Cafres. Par CASUD - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 10:40

Le communiqué de l'intercommunalité:



La CASUD est fortement engagée, depuis plusieurs années, dans la lutte contre l'errance animal. A titre d'exemple, chaque année, elle met en place une campagnes d'identifications et de stérilisations (chiens, chiennes, chats, chattes) gratuites. Et, pour la campagne 2022, ce sont plus de 1600 interventions qui ont été réalisées. En outre, depuis la mi-décembre 2022 un nouveau plan d’action sur son territoire, et notamment sur la commune de Tampon marqué régulièrement par des attaques de troupeaux, a été mis en place Ce plan d’action a pour objet de sensibiliser davantage la population sur les conséquences d’un abandon d’un animal dans la nature (attaques d'élevages, destruction de la faune animale endémique, morsures, atteintes à la salubrité publique...), sur le nourrissage d’un animal errant ou divagant ainsi que sur le risque pénal et civil encouru selon la législation en vigueur (articles 521-1, 515-14, L 241-1 des codes pénal, civil et rural). Enfin, des rondes régulières sont également menées par une société en charge de la capture des animaux errants, mais aussi par la police municipale notamment dans les zones les plus sensibles. Ces différentes opérations ont permis ainsi de procéder à la capture de 25 animaux (16 chiens adultes et 9 chiots) sur la seule journée du mercredi 15 février 2023 dans le secteur de la Plaine des Cafres, à proximité de différents de plusieurs élevages. La CASUD, consciente des nuisances causées notamment au monde agricole et à la faune endémique, continuera à développer ses initiatives pour réduire l'errance animale.