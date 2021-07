A la Une . Ericka Testan, autrice d'une BD sur le moringue à 13 ans

Ericka Testan, habitante de Sainte-Suzanne, a publié sa première bande dessinée, “Moring Kréol”, à 13 ans. Une belle histoire sur cette danse acrobatique pratiquée aussi bien par les garçons que par les filles. Ericka a suivi les traces de son père David, danseur de moringue. Pour elle, cette pratique est devenue plus qu’un sport, c’est une passion. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 15:25

Ericka a seulement 13 ans quand l’idée de mettre en images la danse qu’elle pratique avec son père lui germe dans la tête. Une bande dessinée sur le maloya est sortie l’année où l’idée lui est venue. C’est à ce moment là qu’elle a le déclic de faire un ouvrage dans le même style, mais sur le moringue, en rendant hommage à son papa David Testan, lui-même grand moringueur.



Mais c’est quoi le moringue? Le moringue est un sport de combat pratiqué dans l'océan Indien. Il est originaire de Madagascar, sous le nom de moraingy. Il se pratique debout, à mains nues, incluant des coups de pieds, de genoux et parfois des coups de tête. Les techniques de corps à corps sont exclues. Cette danse vibre au son des djembés et du doum-doum. Sa cousine éloignée du Brésil se nomme la capoeira.



Ericka Testan a des années de pratique. Elle est championne de La Réunion de 2012 à 2015 et championne du “Challenge KOK 59” à Lille en 2012. Outre ses titres, elle a participé à de nombreux défilés et spectacles, "Fête de la liberté", concerts du groupe Lindigo, de Kiltir, entre autres. Elle a également participé à l’Opéra “Carmen, les voix du monde” en 2007, à des clips vidéos et à des échanges culturels à l’île Maurice et à Madagascar.



Cet ouvrage s’inspire de son envie de faire connaître le moringue et de partager sa passion sous forme de bande dessinée afin de faciliter l’apprentissage, le tout en touchant un public de tout âge.



