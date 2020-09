La grande Une Ericka Bareigts veut rétablir le test PCR obligatoire entre Mayotte et La Réunion

Dans un communiqué, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts demande le rétablissement de l'obligation de test PCR avant tout voyage vers La Réunion depuis Mayotte, mais également la mise en place d’un test obligatoire avant tout voyage dans l’autre sens. Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 16:25 | Lu 586 fois

Suite au décret mettant fin à l'Etat d'urgence sanitaire pour Mayotte, paru dans le journal officiel le 17 septembre, il n'est plus obligatoire pour les voyageurs en provenance de Mayotte de présenter un test PCR COVID négatif 72h avant de prendre l'avion. Il est donc désormais possible de voyager entre la Réunion et Mayotte sans obligation de présenter un test négatif au préalable. Pourtant, notre île, tout comme Mayotte, sont encore classées en zone rouge, qui traduit une circulation active du virus.



À la Réunion, Saint-Denis, du fait de sa position de chef-lieu et de la densité de la population, reste la commune la plus touchée par le virus. La mairie de Saint-Denis a donc mobilisé des moyens matériels et humains importants afin de lutter contre la propagation de la maladie. Des efforts conséquents ont également été demandés à la population. Ces actions combinées portent aujourd'hui leurs fruits puisque les derniers chiffres annoncés pour la commune présentent une diminution du nombre de cas positifs encourageante, qu'il reste toutefois encore à confirmer dans la durée.



Il serait donc contre-productif, à l'heure où les deux îles luttent activement pour casser au maximum les chaînes de transmission de la maladie, d'autoriser des personnes à circuler librement sans s'assurer au préalable de leur absence de contamination confirmée par un test PCR COVID. Cela comporte le risque d'introduire de nouveaux cas, et donc potentiellement de nouveaux clusters.



La maire de Saint-Denis demande donc le rétablissement de l'obligation de présenter un test PCR COVID négatif avant tout voyage entre Mayotte et la Réunion et l'instauration de l'obligation de test pour les personnes voyageant de la réunion à Mayotte.



