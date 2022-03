Communiqué Ericka Bareigts souhaite que le congrès des CCAS de France se déroule à La Réunion en 2023

Ce mardi, le congrès 2022 de l'UNCCAS a débuté à Paris sur le thème « SolidaireS au quotidien, l’action sociale sur nos territoires ». La maire de St-Denis et 1ère vice-présidente de l'Union nationale y participe. Voici son communiqué. Par NP - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 07:32

J’ai participé aujourd’hui en tant que Maire de St-Denis et 1ère vice-présidente de l’Union Nationale des Centres Communaux de l’Action Sociale, au lancement du congrès 2022 à Paris sur le thème « SolidaireS au quotidien, l’action sociale sur nos territoires ».



Ce rendez-vous permet chaque année les échanges entre tous les CCAS de France. Des rencontres qui permettent de mettre en évidence les différents outils à créer pour trouver des solutions, pour mieux appréhender les problèmes de nos territoires et également mieux considérer leurs différences.



J’ai demandé, ce matin, au président Luc Carnouvas que les ultramarins puissent se réunir autour de conférences annuelles afin de partager leurs expériences, leurs projets. Et il a annoncé que le congrès 2023 de l’UNCCAS outre-mer se déroulera pour la première fois à La Réunion.



En tant que 1ère vice-présidente, ma mission est de faire porter haut la voix des Outre-mer car nos territoires souffrent de difficultés hors du commun, que nous savons faire face avec courage et solidarité, et nous l’avons bien vu lors de la crise sanitaire que nous venons de traverser.

Ce congrès à La Réunion sera une occasion unique que je souhaite mettre à disposition du collectif réunionnais et ultramarin.